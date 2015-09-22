Минфин намерен завершить реструктуризацию госдолга к 1 декабря

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

"Результаты реструктуризации во всех сериях долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена", - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что с целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, Кабинет министров временно приостановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам.

"Данное временное приостановление платежей является техническим", - говорится в сообщении.

При этом министерство уточнило, что временная остановка платежей не включает еврооблигации, которые не предусматривают осуществление каких-либо выплат в период с 23 сентября до 1 декабря 2015 года.

"Временная остановка платежей распространяется на 9 из 14 серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года", – говорится в сообщении Минфина.

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В сообщении указывается, что последний срок для владельцев еврооблигаций Украины подать электронные инструкции для голосования - 13 октября, а объявление результатов о наличии кворума на собрании держателей еврооблигаций, а также публикация объявления о повторном проведении собрания должны состояться не позднее 14 октября. При этом, если во время первого голосования не будет кворума повторное собрание держателей еврооблигаций и еврооблигаций ГП "Фининпро" должны состояться 29 октября и 5 ноября соответственно.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 3,6 млрд долл, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл на 4 года, а также фиксирования ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, что позволяет завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктурированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.