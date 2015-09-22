Украина 14 октября проведет собрания держателей всех 14 выпусков реструктуризируемых евробондов

Об этом говорится в сообщении Минфина на сайте Ирландской биржи.

Согласно объявлениям министерства, собрания назначены в промежуток времени с 10:00 до 12:10 по лондонскому времени в офисе юридического советника Украины White & Case LLP по адресу Олд Броад стрит, 5. В частности, с держателями облигаций на 3 млрд долл. с погашением 25 декабря этого года, выкупленных Фондом национального благосостояния России в конце 2013 года, собрание запланировано на 11:10 по лондонскому времени.

Согласно объявлениям, в случае отсутствия кворума повторные собрания должны состояться не ранее, чем через 14 дней, но и не позднее 42 дней.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.