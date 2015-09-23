Глава МВФ призвала всех кредиторов Украины поддержать реструктуризацию госдолга

Директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала всех кредиторов Украины последовать условиям реструктуризации части государственного долга, достигнутым в ходе переговоров с Комитетом кредиторов 27 августа текущего года.

Об этом говорится в заявлении Фонда, опубликованном на сайте организации.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Процесс предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

«Эти параметры соответствуют целям программы сотрудничества между Украиной и МВФ и являются условием дальнейшего финансирования программы. Вместе с имплементацией пакета реформ выполнение условий долговой операции позволит снизить долговую нагрузку, уменьшить ежегодную зависимость от внешнего финансирования, – цитирует Лагард Департамент внешних связей МВФ. – И потому я призываю всех кредиторов Украины поддержать предложение по долговой операции».

Лагард в своем заявлении также отметила, что экономика Украины постепенно восстанавливается. По мнению главы МВФ, власти страны уже продемонстрировали ряд положительных изменений в банковском секторе, сфере реформирования энергетики, в области фискальной консолидации и улучшения деловой среды. «И это позволило Украине уже получить в общей сложности более 10 млрд долл. внешней финансовой помощи из 25 млрд долл., которые могут быть предоставлены вплоть до 2018 года», – говорится в заявлении Лагард.

При этом глава Фонда выразила надежду, что украинские власти продолжат реализацию структурных реформ, что позволит выполнить еще одно обязательство Украины и выпустить новые долговые бумаги, условия эмиссии которых привязаны к макропоказателям развития экономики Украины.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 23 сентября начало процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года. Результаты реструктуризации по всем сериям долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена, подчеркнули в Министерстве финансов Украины. С целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга Кабинет министров временно остановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам. Причем временное приостановление платежей является техническим. Временная остановка платежей распространяется на 9 из 14 серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.