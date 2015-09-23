Минфин: кредиторам выгоднее участие в реструктуризации, чем попытки отказаться от нее

Министерство финансов Украины в связи с началом процедуры реструктуризации части государственного долга, а также на основании решения правительства о временной приостановке платежей по некоторым государственным и гарантированным государством займам призвало кредиторов Украины принять условия долговой операции и не стремиться использовать свои права из-за временной остановки платежей. Об этом говорится в заявлении Минфина, опубликованном на его сайте.

«Мы ожидаем, что владельцы ОВГЗ и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро» не будут пытаться использовать свои права из-за временной приостановки платежей, поскольку такое решение является техническим. Оно необходимо для юридического оформления сделки по реструктуризации долга, предварительные условия которой были согласованы между Украиной и Специальным комитетом кредиторов, - говорится в заявлении. - Все владельцы ОВГЗ и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро», находящихся в обращении, могут принять участие в реструктуризации. Мы уверены, что кредиторам будет выгоднее участие в реструктуризации, чем попытки отказаться от нее».

В Минфине также подчеркнули, что даже если кредиторы захотят воспользоваться своими правами, это не повлияет на готовность Украины завершить долговую операцию. «Предложенное соглашение по реструктуризации долга, которое было согласовано со Специальным комитетом кредиторов Украины и поддержано международным сообществом, есть и будет единственным эффективным решением проблемы уменьшения чрезмерной долговой нагрузки Украины. Наша страна не может позволить себе платить по долгам в соответствии с действующими условиями договоров. Соглашение по реструктуризации долга – единственно возможное решение этой проблемы», – говорится в заявлении Минфина.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября.

22 сентября правительство приняло распоряжения«О начале процедуры реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания», которое позволит Украине юридически начать процедуру реструктуризации госдолга. Министерство финансов намерено закончить ее до 1 декабря текущего года.

Директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард уже призвала всех кредиторов Украины последовать условиям реструктуризации долга.