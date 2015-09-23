В России, несмотря на безденежье, повысят пенсии народным депутатам СССР

В России советским народным депутатам, заседавшим в Верховном Совете СССР с 1989 по 1994 год, предлагают установить ежемесячную доплату к пенсии, которая позволит увеличить ее размер примерно до 200 тыс. рублей (более 3 тысяч долларов), пишут "Известия".

Соответствующий проект указа президента в этом месяце подготовило Министерство труда и социальной защиты. По его подсчетам, на это потребует из бюджета примерно 100 млн рублей ежегодно.

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 годаСогласно проекту, ежемесячная доплата будет устанавливаться в таком размере, чтобы пенсия достигала 55% вознаграждения действующих депутатов Госдумы. На текущий момент официальный заработок депутатов Госдумы составляет порядка 350 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ). Таким образом, пенсию первых избранных на демократической основе депутатов СССР предлагается установить на уровне 190 тыс. рублей.

В Минтруда посчитали, что под действие указа попадет 285 человек. При этом на его реализацию потребуется дополнительные ассигнования федерального бюджета: в 2016 году — в размере 105,4 млн рублей, в 2017 год — в размере 101 млн рублей, в 2018 год — 97 млн рублей.

Как именно в Минтруда просчитали сокращение расходов по этому направлению, в ведомстве ответить затруднились.

Средняя пенсия по России в 2014 году составила немногим более 11,5 тыс. руб., в июле 2015 года — 12 082 руб.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сомневается в том, что бюджет способен будет выплачивать на ежемесячной основе доплату к пенсии.

"Согласно недавнему заявлению Минфина, дефицит бюджета в текущем году может составить около 3% ВВП, — напомнила эксперт, — и, скорее всего, бюджет останется дефицитным и в следующем году".

По состоянию на 1 сентября расходы федерального бюджета выше доходов на 1 трлн рублей (2,1% ВВП). Согласно последним поправкам в бюджет-2015, в этом году доходы государства составят 12,5 трлн рублей, расходы — 15,2 трлн, дефицит — 2,7 трлн.