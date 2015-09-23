Главный таможенник Киева "забыл" задекларировать свои базары и совместный бизнес с Юрой Енакиевским - СМИ

Об этом стало известно из данных Единого госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, пишут «Наші гроші».

Согласно утвержденной форме подачи декларации о доходах, Пиковский был обязан предоставить информацию о размере взносов в уставный капитал общества, предприятия или организации – своих и своей семьи. Однако в декларации чиновника за 2014 г. в этом разделе стоит прочерк.

Вместе с тем, согласно данным ЕГРПОУ, Пиковский имел по состоянию на 2014 год и имеет сейчас долю по меньшей мере в трех украинских фирмах:

– ООО «Любомль-Рынок» (предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества): совладелец с 2012 г., размер доли – 60%.

– ООО «Рынок «Шацкий» (предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества): совладелец с 2012 г., размер доли – 25%. С июля этого года фирма в состоянии прекращения.

– ООО «Генотест» (технические испытания и исследования): совладелец с 2010 г., размер доли – 2%.

По последней фирме в списке, то основным ее владельцем с наибольшей отдельной долей в 48% является виргинский оффшор «Duralco Investments LTD». При этом в декларации Пиковского в разделе о доходах, полученных из-за границы, указан доход с Виргинских островов в размере 72 тыс. евро (или 1,16 млн грн.). Хотя никаких взносов в уставные капиталы иностранных компаний в декларации не указано.

Также доли в «Генотесте», который официально зарегистрирован в Енакиево Донецкой области, имеют ООО «Ставр» и ООО «ФК «Лидер». Сейчас их конечными бенефициарами указаны граждане ЮАР Ван Геердена и Ван Зил. Ранее эти фирмы имели енакиевских учредителей, а МВД установило, что «ФК «Лидер» была создана племянником Юрия Иванющенко «ради приобретения базы отдыха «Орджоникидзе» в курортной зоне Святогорска». Напомним также, что Юрий Иванющенко в начале правления президента Виктора Януковича считался неформальным куратором таможни.

Относительно общего имущественного состояния Игоря Пиковского, то согласно с декларацией, по состоянию на 2014 г. он имел полгектра земли, дом на 630 кв м, две квартиры на 81 и 163 кв м, и Lexus LX 570 2010 г.в. На семью не было записано ни имущества, ни транспортных средств.

Напомним, в 2008-2010 гг. Пиковский уже работал в таможенной службе – занимал должность первого заместителя главы ГТС. В июне этого года не больше месяца побыл помощником-консультантом народного депутата Игоря Луценко, и уже в июле был назначен начальником Киевской таможни. Кроме того, с мая 2014 года Пиковский также является депутатом Киевсовета от УДАРа Виталия Кличко.

Отметим также, что Пиковский – не единственный депутат Киевсовета, который не вписал в декларацию свой бизнес или бизнес семьи. В общем «Нашим грошам» удалось обнаружить 17 таких депутатов, хотя эта цифра может быть больше, ведь декларации за 2014 г. обнародовали не все депутаты – на официальном сайте пока вывешены только 107 деклараций.