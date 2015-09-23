Абромавичус выступает за отмену дополнительного импортного сбора с января

Преград для отмены дополнительного импортного сбора, который был введен в феврале для стабилизации платежного баланса, с 1 января 2016 года нет, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова министра Айвараса Абромавичуса.

Согласно сообщению, министр подчеркнул важность макрофинансовой стабилизации в повышении инвестиционной привлекательности и достижении экономического роста.

В министерстве отметили, что по результатам тщательного анализа целесообразности существования дополнительного импортного сбора стало очевидным, что его отмена возможна с 1 января.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, введенный в феврале дополнительный импортный сбор позитивно повлиял на укрепление платежного баланса и увеличение золотовалютных резервов, а его совокупный экономический эффект за счет уменьшения импорта составил 1 млрд долл.

Ранее Генеральный совет Всемирной торговой организации подтвердил соответствие дополнительного импортного сбора международным обязательствам Украины.