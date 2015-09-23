Россия по-прежнему ждет от Украины $3 миллиардов до конца года

Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что вопрос реструктуризации долга Украины на 3 млрд долл должен решаться в двухстороннем порядке и Россия ожидает погашение этого кредита до конца года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Госдуме России.

«Все вопросы в таких случаях всегда решаются в двустороннем порядке», - подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что Россия не получала приглашения от Киева принять участие во встрече кредиторов 14 октября.

«Мы приглашения не получали. Украина рассылала свои предложения по реструктуризации коммерческим кредиторам, включив туда и Россию. Мы говорим о том, что мы не относимся к этой категории кредиторов», - сказал он.

«Вторая наша позиция, и мы ее тоже уже неоднократно высказывали, - мы ждем погашения долга в конце года»,- подчеркнул Силуанов.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины.

Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл Украина получила в конце декабря 2013 года, а дальнейшие уже не получала. Выплата долга в 3 млрд долл была запланирована на декабрь 2015 года. Однако «российский» долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривет полное списание 4 млрд долл, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

РФ заявила об отказе участвовать в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк не раз заявляли, что Россия как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, чем те, которые согласованы с Комитетом кредиторов.