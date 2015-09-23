Россия стала лидером по выводу "темного капитала": за рубеж утекло $1,3 триллиона

В период с 1994 по 2012 год из России незаконно было выведено более $1,341 трлн.

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Global Financial Integrity (GFI), пишет Gazeta.ru.

Компания провела масштабное исследование, сосредоточившись на лидерах оттока «темного капитала» за рубеж. В итоговую выборку из топ-5 стран попали Индия, Россия, Филиппины, Мексика и Бразилия.

Россия стала абсолютным лидером в пересчете на ВВП на душу населения. Средняя сумма, которую выводили из России в год за этот период, составила около $70,5 млрд, при этом в период с 2010 по 2012 год эта сумма выросла в два раза, до $140 млрд в год, или более 8,8% ВВП. Пиковым годом стал 2011 год, когда из страны незаконно утекло около $174 млрд, что сравнимо с 9,9% ВВП России за 2011 год.

Около 90% случаев вывода средств из России приходится на сделки, когда объемы проданного товара значительно превышают заявленные объемы в документации, а полученная прибыль за «излишки» оставалась на счетах в зарубежных банках.

У России рекордные показатели объемов вывода «темного капитала» по проценту ВВП даже в сравнении с «ближайшими конкурентами»: в Мексике и на Филиппинах это соотношение находится на уровне 4,5% ВВП, в Индии — 1,5% ВВП, в Бразилии — 1,6% ВВП.

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В абсолютных числах Россия также возглавила рейтинг: например, из Мексики сумму в $1,156 трлн вывели не за 19 лет, а за 42 года, а из Индии за 64 года вывели менее $700 млрд.

Компания отмечает, что в теневом выводе средств из России участвуют не только крупные игроки, но и средние и малые бизнесмены. Огромные суммы выведенных средств эксперты компании объясняют отсутствием контроля и нестабильностью в экономике.