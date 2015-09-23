Бизнесу задолжали 20 миллиардов НДС – Насиров предлагает отдать бумагами

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в ходе подписания меморандума с Антикризисным советом гражданских организаций.

«У нас есть чуть более 20 млрд грн долга по возмещению НДС и есть порядка 27-28 млрд грн переплат по налогу на прибыль. Это то наследство, которое, к сожалению, нам досталось от предыдущей власти. Насколько смогли, мы его уменьшили за этот год», – сказал Насиров.

При этом он подчеркнул, что настаивает на том, чтобы этот вопрос был решен до конца текущего года

«К этому надо подойти системно, один раз вернуть. Речь не идет о категорически больших суммах. С моей стороны позиция как была, так и остается – до конца года решить этот вопрос, чтобы в 2016 год мы вошли с нулевым балансом по обеим статьям», – сказал Насиров.

При этом глава ГФС отметил, что данный вопрос может быть решен либо путем выпуска финансового инструмента по погашению задолженности, либо законодательно оформленной рассрочкой.

Кроме того, Насиров сообщил, что правительство по его предложению увеличило предельный объем возмещений по налогу на добавленную стоимость в текущем году на 7 млрд грн – до 65 млрд грн.

«Я выбивал 12 млрд грн, пока выбил 7 млрд грн. Думаю, до конца года мы эту цифру пересмотрим», – сказал глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров прогнозирует, что Министерство финансов в ноябре осуществит выпуск облигаций на сумму до 20 млрд грн для погашения задолженности перед предпринимателями по налогу на добавленную стоимость.

Объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в августе 2015 года по сравнению с июлем снизился на 34,1% – до 4,460 млрд грн. Объем возмещений НДС за январь-август 2015 года составил 37,931 млрд грн.