S&P временно изменил рейтинг ПриватБанка в рамках технической процедуры продления еврооблигаций банка

Как говорится в сообщении агентства, такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долл.

Напомним, 8 сентября ПриватБанк подписал дополнительное кредитное соглашение с держателями облигаций в объеме 200 млн долл. и сроком погашения в сентябре 2015 года. В рамках этого соглашения ПриватБанк увеличит процентную ставку по облигациям до 10,25% и перенесет дату погашения облигаций с 23 сентября 2015 года на 15 января 2016 года.

S&P отмечает, что ПриватБанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране.

Справочно: Необходимо также отметить, что ПриватБанк получил очень высокую поддержку инвесторов при продлении еврооблигаций 2015 года. Всего проголосовало 85,17% держателей бондов 2015 года, из них 96,94% – «За», что являются одними из самых высоких показателей среди аналогичных транзакций украинских эмитентов.