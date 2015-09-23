Фонд гарантирования предложит НБУ ликвидировать "Дельта банк"

Единственно возможным способом выведения "Дельта Банка" с рынка является его ликвидация и осуществление Фондом гарантирования вкладов физических лиц выплат вкладчикам гарантированных сумм, говорится в сообщении на сайте фонда.

Согласно сообщению, фонд намерен обратиться с соответствующим предложением в Национальный банк Украины.

"Это связано с тем, что из восьми квалифицированных инвесторов конкурсные предложения предоставили только два инвестора. Один из них не был допущен к конкурсу из-за неуплаты гарантийного взноса, а предложения другого не отвечали принципу наименьших затрат для Фонда гарантирования", - говорится в сообщении.

В частности, предложение потенциального победителя предусматривало докапитализацию переходного банка на сумму 3,1 миллиарда гривень, которую осуществит Кабинет министров Украины. А также потенциальный победитель планировал реструктуризировать на 10 лет обязательства перед НБУ и государственными банками на сумму 13,1 миллиарда гривень. Кроме того, конкурсное предложение предусматривало пролонгацию гарантированных вкладов физических лиц на срок не менее 3 лет, что противоречит действующему законодательству и будет иметь негативные социальные последствия.

"Фонд гарантирования обратился к потенциальному победителю конкурса с рекомендацией привести конкурсное предложение в соответствие с фактическим состоянием дел. Однако был получен отказ о внесении изменений. Кроме того, Фонд гарантирования не получил от инвестора соответствующего разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования, а НБУ своим решением запретил ему приобретение существенного участия в переходном банке", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших "Дельта Банк" 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. В августе фонд продлил сроки временной администрации в банке до 2 октября включительно.

Фонд начал выплаты вкладчикам "Дельта Банка" 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 миллиарда гривень в пользу более 500 тысяч вкладчиков. Фонд продолжает разбираться с проблемой дробления вкладов в банке, и в настоящее время под разбирательством находятся еще порядка 4,5 тысяч вкладов на общую сумму до 1 миллиарда гривень.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.