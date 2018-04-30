Украинский недодефолт

Процесс реальной реструктуризации украинских долгов после более чем полугодичных переговоров наконец-то запущен. С 23 сентября Кабинет министров Украины воспользовался своим законным правом и временно, до 1 декабря, приостановил погашение долгов по ряду еврооблигаций из государственного бюджета для обмена этих бумаг на согласованных с Комитетом кредиторов условиях. В ближайшее время Министерство финансов разошлет всем держателям облигаций конкретные предложения по их обмену и приступит к урегулированию юридических формальностей процесса, которые планирует завершить до 1 декабря.

Помимо рассылки предложений, Минфин хочет встретиться с каждым из владельцев 14 выпусков бондов лицом к лицу, для чего назначил им встречу 14 октября в Лондоне. Она будет проходить с 10:00 до 12:10 по лондонскому времени в офисе юридического советника Украины White & Case LLP по адресу Олд Броад стрит, 5. Регламент встречи довольно строгий – на каждого кредитора Минфин, как врач в поликлинике, строго выделил 10 минут своего драгоценного времени. В 11:10 запланированы переговоры с хозяевами бондов на 3 млрд долл. с погашением 25 декабря этого года, выкупленных Фондом национального благосостояния Российской Федерации в конце 2013 года.

В своем публичном обращении к кредиторам Минфин призвал принять условия Украины и не использовать свое право сорвать сделку из-за временной приостановки платежей, предварительно согласованной с Комитетом кредиторов. «Я призываю всех держателей еврооблигаций поддержать предложенный обмен. Это позволит реализовать соглашение по реструктуризации долга», - приводятся в обращении Минфина слова главы ведомства Наталии Яресько. Минфин напомнил, что ни один из кредиторов не получит более выгодные условия, и предупредил - кредиторам более выгодно принять предложение, чем отказаться от него и остаться ни с чем.

Призвал кредиторов «не баловаться» своим правом сорвать процесс реструктуризации и Международный валютный фонд. «Активное участие всех собственников украинских евробондов в реструктуризации долга является крайне важным, так как Украине в рамках указанной программы пока не хватает средств для обслуживания задолженности на прежних условиях. Совместно с властями Украины и Комитетом кредиторов я призываю всех кредиторов поддержать это предложение Украины по реструктуризации долга», - говорится в обнародованном Минфином неофициальном переводе письма директора – распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Позиция Минфина незыблема - он намерен довести процесс реструктуризации до конца. Между тем, эксперты предупреждают о некоторых сопутствующих рисках, с которыми можно жить, но лучше знать о них заранее.

Подводные камни

В рамках согласованных условий реструктуризации Украина с сегодняшнего дня и до 2019 года будет платить держателям реструктуризируемых еврооблигаций только проценты. Погашение основного долга по бондам на 500 млн долл. 23 сентября, а также на 600 млн евро в конце октября «заморожены». Опрошенные УНИАН эксперты – участники долгового рынка советуют не паниковать и не путать введенный правительством мораторий с полноценным дефолтом, называя эти события естественным этапом запущенного процесса реструктуризации.

«Процесс уже запущен. Наши старые платежи по этим бондам – уже история. Начинается переход на новые платежи, в частности, первые четыре года Украина будет платить только проценты по реструктуризированным евробондам», – пояснил руководитель аналитического отдела компании ICU Александр Вальчишен.

Для улаживания всех технических и юридических формальностей, связанных с обменом облигаций, по оценкам экспертов, понадобится полтора-два месяца, для чего и нужен был мораторий на долговые выплаты. «Мы не успеваем провести обмен, поэтому и нужен мораторий. Соответственно, мы сейчас объявляем мораторий в привязке как к этой бумаге (подлежащей оплате 23 сентября), так и к следующей – на 600 млн евро в октябре. И на протяжении полутора-двух месяцев будет процесс обмена», – прокомментировал ситуацию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Эксперты оценивают возможные риски в виде остановки международных платежей, ареста зарубежных счетов и имущества, а также судебных исков против украинских предприятий в ходе реструктуризации как незначительные. «Ничего такого не будет, пока процесс обмена не закончится. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если более 25% держателей какого-то из выпусков откажутся принимать условия Минфина и будут иметь скоординированную позицию», – отметил Фурса.

В то же время, по его словам, Минфин заявляет об отсутствии у держателей краткосрочных облигаций Украины, недовольных согласованными условиями обмена бондов и пытающихся сорвать этот процесс, необходимых для кворума 25% голосов, в то время как сами кредиторы заявляют, что имеют эти 25%.

Также эксперты предупреждают, что буквально на следующий день после введения моратория на долговые выплаты международные рейтинговые агентства могут снизить рейтинги Украины до дефолтного уровня, о чем сообщали и сами агентства. К примеру, 28 августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «С» с «СС» на фоне объявления о достижении договоренности по реструктуризации. Однако, как это подтвердили в самом агентстве, подобное снижение рейтинга является техническим. «Рейтинги Украины будут повышены сразу же, как только операции по реструктуризации долга будут завершены. Новые рейтинги будут основываться на дальнейшей заемной перспективе Украины и ее долговой структуре», - говорится в сообщении Fitch.

Понимает эти риски и Минфин, ожидая сразу после юридического завершения процесса реструктуризации пересмотра рейтингов Украины в сторону улучшения, как это было при перепрофилировании облигаций государственных банков - «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка». Что касается возможного права кросс-дефолта, которым при желании может воспользоваться любой кредитор в связи с приостановкой выплат, то в Минфине считают такой сценарий маловероятным. «Это не повлияет на готовность Украины провести предложенную реструктуризацию внешнего долга. Наша страна не может позволить себе платить по долгам в соответствии с действующими условиями договоров. Соглашение по реструктуризации долга - единственное возможное решение проблемы», - подчеркнули в Минфине.

Но самым непредсказуемым кредитором как для экспертов, так и для Минфина является Россия как держатель евробондов Украины на 3 млрд долл., подлежащих оплате в декабре.

Разум против самодурства

23 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз заявил, что Россия по-прежнему ждет от Украины погашения евробондов на 3 млрд долл. «Мы никакого приглашения не получали, Украина рассылала свои предложения коммерческим кредиторам и включила туда Россию. Мы не относимся к этой категории кредиторов, поэтому вопросы в этом случае решаются в установленном порядке. Позицию по этому вопросу мы неоднократно высказывали - мы ждем погашения долга», - заявил он.

С одной стороны, все верно – получению этого злополучного кредита предшествовала встреча экс-президента Украины Виктора Януковича и президента России Владимира Путина, после которой и стало известно о намерениях РФ дать кредит, который впоследствии был выдан посредством выкупа евробондов Украины Фондом национального благосостояния РФ через Ирландскую фондовую биржу. С другой стороны, природа сделки такова, что после декабря 2013 года ценная бумага, в основе которой лежит этот кредит, могла как свободно торгуемый бонд неоднократно сменить владельца, почему и не может рассматриваться как межгосударственный кредит.

Возможно, российский министр или его подопечные не совсем знакомы с такими тонкостями долгового права, но они не могут игнорировать математическую сторону вопроса. Предложенные Украиной условия реструктуризации экономически выгодны для России. Изначально кредит выдавался по ставке 5% годовых, а согласованные с Комитетом кредиторов условия реструктуризации предполагают выравнивание доходности для всех держателей евробондов до фиксированной ставки на уровне 7,75% годовых, то есть, повышение доходности «российского» кредита более чем в полтора раза. И если эти бумаги до сих пор находятся в руках российского государственного фонда, то перед его руководством стоит выбор - ввязаться в многолетние судебные тяжбы с нашей страной или повысить доходность выданного кредита в полтора раза.

Безусловно, Россия, как и любой кредитор, может воспользоваться правом кросс-дефолта, если не получит свои деньги в установленный срок - в декабре, но это тоже экономически не выгодно, и также сопряжено с многолетними судебными разбирательствами. Очевидно, что подобный шаг не поддерживается и самой РФ. Напомним, что условия выпуска евробондов на 3 млрд долл. предполагают, что Россия может потребовать возврата своего долга досрочно в случае наступления определенных событий, включая превышение госдолга Украины потолка в 60% ВВП, что уже произошло в нашей стране по итогам первого квартала. Россия своим правом до сих пор не воспользовалась, а значит, можно рискнуть предположить, что здравый смысл в стенах российского Минфина все–таки присутствует.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что МВФ, как куратор процесса реструктуризации, может квалифицировать российский долг как межгосударственный, что в корне изменит сценарий дальнейшего поведения сторон. Но, учитывая неоднократные заявления фонда о том, что он не собирается вникать в этот вопрос, и последний призыв Кристин Лагард к кредиторам поддержать нашу страну, такой сценарий тоже маловероятен. Кроме того, МВФ, как любой кредитор, рассчитывает вернуть потраченные на Украину средства. А предложенная реструктуризация по сути превращает кредиторов в партнеров нашей страны, материально заинтересованных в ее развитии и росте, поскольку чем больше рост, тем больший процент получат держатели евробондов.

Благодаря Украине и, казалось бы, сугубо финансовому вопросу реструктуризации долгов не позднее, чем в конце этого года, мир окончательно сможет убедиться, что правит Россией – самодурство или здравый смысл. Но если условия реструктуризации так выгодны кредиторам, не ущемляют ли они интересы Украины и ее граждан?

Кто снимет сливки

По информации Минфина, выигрыш Украины от успешного завершения долговой операции представляет собой полное списание 3,8 млрд долл. долга, отсрочку платежей еще на 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых, что предполагает снижение расходов на обслуживание этих евробондов в целом. Но также в рамках реструктуризации предусмотрен механизм компенсации потерь кредиторов, который вызвал массу дискуссий в обществе. При росте ВВП более чем на 3% ежегодно после 2020 года Украина должна будет выплатить кредиторам компенсацию, которая напрямую зависит от этого роста. То есть, долгожданный стремительный рост ВВП приведет к стремительному росту обязательств перед держателями облигаций.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко и в прошлом министр финансов Украины Виктор Пинзеник подсчитал, что при росте ВВП Украины на 3,8%, что вполне реально, судя по истории нашей страны, номинальный ВВП достигнет 450 млрд долл. в 2035 году. А в таком случае сумма выплат кредиторам в несколько раз превышает сумму прощенного долга. «В зависимости от темпов роста сумма растет очень критическими темпами. Я не хочу озвучивать цифры. Единственное могу вам сказать, что в некоторых вариантах годовая сумма выплат превышает сумму списания», - заявил он в ходе своего выступления в Верховной Раде.

Жаль, что депутат не поделился цифрами, но при расчете суммы списания долга нужно учитывать, что эти деньги Украина получила не бесплатно, а под высокий процент, и в случае не прощения этих 3,8 млрд долл. кредиторами сумма выплат с процентами составила бы почти в 3 раза больше.

«Нам удалось списать 4 млрд долл., которые нам никогда не надо будет возвращать. Если бы мы не списали эти средства, нам пришлось бы выплатить 5,2 млрд долл. в качестве обслуживания долга», - поясняла Наталия Яресько.

Минфин реагирует на страшилки спокойно, напоминая, что за все нужно платить, а бюджет нашей страны остается дефицитным. То есть, вот уже много лет Украина не погашает прежние долги, а рефинансирует – берет новые кредиты, чтобы погасить старые. И вырваться из этого порочного круга раз и навсегда можно только если бюджет перестанет быть дефицитным, то есть, если доходы превысят расходы, потому что снижать расходы сметы, на 90% выписанной социально защищенными статьями, уже просто некуда. Полученные у кредиторов 4 года передышки помогут нашей стране развернуть экономику к росту, чтобы не считать копейки от кредита до кредита.

Процесс пошел, и его результаты не за горами. К сожалению, вероятность реализации хорошего и плохого сценариев – возврат к экономическому росту или полноценный дефолт – практически равны. Многие факторы, влияющие на нашу страну и правительство, идут вразрез с классическими экономическими процессами и бизнес-традициями. Но очевидно одно – завершение сделки с кредиторами станет маленькой победой для Украины, маленьким ростком цивилизации и маленьким, но уверенным шагом от «договорняков» к договорам.

Ольга Гордиенко (УНИАН)