В БПП заявляют, что семьям погибших героев нужно предоставить льготы, невзирая на совокупный доход

Народные депутаты Украины – члены Блока "Петра Порошенко" и Комитета по вопросам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью зарегистрировали новый проект закона, цель – дать возможность пользоваться льготами всем семьям погибших при защите родины без существующих на сегодня ограничений.

Законопроект зарегистрирован депутатами Александром Третьяковым, Алексеем Порошенко, Максимом Бурбаком, Глебом Загорием, Михаилом Гаврилюком, Юрием-Богданом Шухевичем и Евгением Рыбчинским 18 сентября под номером 3150.

Как отметил один из соавторов, нардеп Глеб Загорий, проектом предполагается отменить норму, согласно которой семьи героев, погибших за родину, получают льготы только в случае, если их доход не превышает 1 710 гривень.

"В адрес моей приемной поступают обращения, в которых жены погибших приводят расчеты доходов семьи. У некоторых он на несколько сотен гривень превышает установленную законом норму, однако отнимает у таких семей право на льготы, которые заслужили их мужья. Считаю, мы должны восстановить справедливость, предоставив положенные льготы всем семьям, кто потерял кормильца, без ограничений", - считает Глеб Загорий.

Законопроектом, в частности, предполагается отменить часть седьмую статьи 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", в которой предусмотрено получение семьями погибших льгот только при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи из расчета на одного человека, за предыдущие шесть месяцев не превышает 1 710 гривень.

Авторы законопроекта предлагают распространить нормы закона на семьи погибших (умерших) лиц, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнения других обязанностей военной службы, в том числе из числа участников антитеррористической операции, добровольцев, волонтеров, общественных организаций ветеранов, органов местного самоуправления. Все они смогут получать бесплатные лекарства по рецептам, 50-процентную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и средств связи без учета среднемесячного дохода семьи.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звание Героев Украины.