Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2157.5129 (23 сентября – 2173,8564)

100 EUR – 2405.6269 (23 сентября – 2424,9368)

10 RUR – 3.2669 (23 сентября – 3,2850)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,40/21,55 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9080/24,0710 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5759 гривни/доллар, к этому часу было заключено 599 сделок на сумму 434,45 миллиона долларов.