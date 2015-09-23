Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Официальный курс НБУ на 24 сентября: 100 USD – 2157,5129 грн; 100 EUR – 2405,6269 грн; 10 RUR – 3,2669 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2157.5129 (23 сентября – 2173,8564)
100 EUR – 2405.6269 (23 сентября – 2424,9368)
10 RUR – 3.2669 (23 сентября – 3,2850)
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Как сообщал УНИАН, в среду, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,40/21,55 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9080/24,0710 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3260 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5759 гривни/доллар, к этому часу было заключено 599 сделок на сумму 434,45 миллиона долларов.