Фонд гарантирования хочет начать выплаты вкладчикам "Интеграл-банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выплатить вкладчикам небольшого "Интеграл-банка" 99,679 миллиона гривень возмещения по вкладам.

Как сообщается на сайте фонда, ожидаемая сумма выплат составит 27,2% объема средств на текущих и депозитных счетах физических лиц в банке, который на момент введения в банк временной администрации составил 365,924 миллиона гривень.

Согласно приведенной отчетности, на корсчете банка в Национальном банке Украины имеются средства на 3,992 миллиона гривень, на счетах в других банках - 312,143 миллиона гривень.

Также фонд сообщает, что до 1 октября включительно ищет инвестора для выведения банка с рынка, и напоминает, что участие в покупке активов и передаче обязательств неплатежеспособного банка имеют право принимать исключительно банки.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 15 сентября ввел временную администрацию в "Интеграл-банк" на основании решения НБУ о признании этого банка неплатежеспособным. Временная администрация введена сроком на 3 месяца - до 15 декабря, временным администратором назначен Олег Андронов.

"Интеграл-банк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию "Инвестиционно-торговый союз" 48,5705% акций банка.