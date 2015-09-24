Яресько вновь заявила, что Украина не предоставит России лучших условий по погашению евробондов

Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в интервью чикагской радиостанции WBEZ91,5, передает ТАСС.

"Мы из принципа рассматриваем всех держателей евробондов одинаково, кто бы они ни были, - заявила министр. - Мы приглашали держателей евробондов к обсуждению". По ее словам, Россия "выступила с политическим заявлением о том, что не желает участвовать в обсуждении". В то же время она призвала Россию изучить выдвинутые Украиной предложения, которые, по ее словам "насчитывают множество страниц".

"Надеюсь, что большинство кредиторов, в том числе и держатели так называемых российских евробондов, поймут свою выгоду, - продолжила Яресько. - И президент Украины, и премьер-министр уже заявили, что лучших условий со стороны Украины быть не может. У каждого есть выбор - участвовать в обсуждениях или нет, и это относится к держателям так называемых русских евробондов. Лучших условий мы не предоставим".

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов Украины в связи с началом процедуры реструктуризации части государственного долга, а также на основании решения правительства о временной приостановке платежей по некоторым государственным и гарантированным государством займам призвало кредиторов Украины принять условия долговой операции и не стремиться использовать свои права из-за временной остановки платежей.

Как сообщалось, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

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17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября.

22 сентября правительство приняло распоряжения «О начале процедуры реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания», которое позволит Украине юридически начать процедуру реструктуризации госдолга. Министерство финансов намерено закончить ее до 1 декабря текущего года.

Директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард уже призвала всех кредиторов Украины последовать условиям реструктуризации долга.