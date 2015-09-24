Россия будет добиваться выплаты "кредита Януковича" через международный суд - Климкин

Об этом Климкин заявил в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной".

"В конце этого года мы должны выплатить России 3 миллиарда долларов долга. Мы считаем, что этот долг должен быть реструктуризирован. Реально возвращение долга идет через международные суды. Это британское право. И, я надеюсь, что процесс рассмотрения возможных исков России в судах продлится определенное время и суд будет слушать аргументы всех сторон", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины.

Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл Украина получила в конце декабря 2013 года, а дальнейшие уже не получала. Выплата долга в 3 млрд долл была запланирована на декабрь 2015 года. Однако «российский» долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризациичасти государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

РФ заявила об отказе участвовать в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк не раз заявляли, что Россия как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, чем те, которые согласованы с Комитетом кредиторов.