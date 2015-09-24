НБУ сократит срок рефинансирования банков через тендеры до 90 дней с одного года

Национальный банк Украины усовершенствовал стандартные инструменты и механизм регулирования ликвидности банков, сократив максимальный срок предоставления кредитов рефинансирования на тендерах до 90 дней с одного года.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление от 17 сентября № 615, вступающее в силу с 1 декабря 2015 года.

«Это изменение является необходимым условием перехода к режиму инфляционного таргетирования, который Национальный банк Украины планирует завершить до конца 2016 года», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, новый порядок рефинансирования предусматривает множественность заявок банков для участия в тендерах, в то время как ранее каждый из банков мог сделать только одну заявку.

Также регулятор сократил перечень приемлемых залогов по кредитам рефинансирования, исключив ипотечные облигации, ценные бумаги Государственного ипотечного учреждения, облигации местных займов и т.д. С начала декабря в качестве обеспечения будут приниматься только государственные облигации Украины, депозитные сертификаты, пять видов иностранной валюты (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены) и облигации международных финансовых организаций.

НБУ разрешил частичное погашение и высвобождения залога, в то время как ранее банки могли высвободить залог только после полного погашения кредита. При этом регулятор изменил подход к определению стоимости залога, которая будет определяться по справедливой стоимости, и предусмотрел, что при снижении такой стоимости банк будет предоставлять дополнительное обеспечение.

Кроме того, НБУ ввел процедуру подписания единого генерального договора не только для кредитов овернайт, но и для кредитов, предоставляемых по результатам тендеров по поддержке ликвидности, что позволит упростить и ускорить процесс выдачи кредита с 5 до 2 дней.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

В феврале НБУ продлил срок погашения банками задолженности по стабилизационным кредитам и кредитам для поддержки ликвидности до 10 июня 2015 года, а также предоставил банкам возможность перенести и сроки уплаты процентов по указанным кредитам.