Государственный долг России вырос в два раза

Государственный долг России за 2012-2014 год вырос на 92%.

Об этом заявила председатель Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства, пишет Lenta.ru.

Основной рост долга, на 36,4%, пришелся на прошлый год. По оценкам СП, причиной этого послужило привлечение облигаций федерального займа на триллион рублей для Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Расходы на обслуживание долга выросли за последние три года на 58% до 415,6 миллиарда рублей в год. По словам Голиковой, заимствование под неэффективные расходы — «путь в никуда».

Председатель СП также отметила тенденцию увеличения госдолга регионов, которая наблюдается с 2012 года. По состоянию на 1 сентября он составлял 2,116 триллиона рублей. Если раньше рост происходил за счет коммерческих кредитов, то теперь задолженность увеличивается из-за бюджетных заимствований.

По мнению Голиковой, доходную базу регионов серьезно затронуло решение по созданию консолидированных групп налогоплательщиков. На практике это привело к существенному перераспределению доходов между разными субъектами Федерации.

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На 1 сентября 2015 года, по данным Минфина, внутренний госдолг составлял почти 7 триллионов рублей, что составляет почти 10% ВВП. Внешний государственный долг равнялся 51,3 миллиарда долларов, что примерно равно 3,4 триллиона рублей.