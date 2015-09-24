Треть украинцев не доверяют банкам – исследование

Граждане Украины с осторожностью относятся к банкам, а треть населения страны вообще не пользуется услугами банков для хранения сбережений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для оценки уровня знаний украинских потребителей о системе гарантирования вкладов физических лиц, проведенного по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при поддержке программы финансового развития USAID.

Согласно данным, представленным в ходе презентации, только 18% опрошенных доверяют банкам хранение половины или большей части своих сбережений. Наиболее открытой для банков является молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, которая, в отличие от людей старшего возраста, чаще доверяет свои сбережения банкам. При этом среди опрошенных в возрасте старше 60 лет 43% не держат сбережения в банках.

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При этом в презентации отмечается, что уровень осведомленности граждан о системе гарантирования вкладов в стране, в частности, о сумме гарантированного возмещения по вкладу, в 2015 году вырос до 40% с 7% в 2010 году.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что треть пользователей банковских услуг оценивают свою информированность о системе гарантирования вкладов как достаточную, в то время как 70% выразили пожелание узнать о ней больше.

По информации Фонда гарантирования, результаты исследования помогут фонду направить свои усилия по повышению финансовой грамотности населения в новое русло. «Это вопрос национальной безопасности, вопрос какой-то высшей человеческой справедливости и веры людей в то, что в этой стране что-то может происходить по закону, и государство выполняет взятые на себя обязательства», - заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Андрей Оленчик.

По его словам, фонд понимает серьезность ситуации, но для глобального решения этой проблемы нужна комплексная долгосрочная стратегия повышения финансовой грамотности населения, разработанная при участии регуляторов, банков и общественности.

Присутствующие на презентации участники рынка отметили, что низкий уровень доверия населения к банкам обусловлен не только плохой информированностью, но и нынешним состоянием банковской системы, включая массовые банкротства банков в 2014-2015 годах. «Чрезвычайно важную роль играет Национальный банк, который устанавливает единые правила игры на рынке. Фонд гарантирования вкладов – это хороший институт, и очень хорошо на входе в банк иметь подтверждение, что банк является участником Фонда гарантирования. Но, на мой взгляд, важнее, чтобы клиенты банка понимали, что этот банк имеет поддержку своих акционеров и является надежным, потому что постоянно придерживается нормативов, ведет здоровую политику риск-менеджмента», - отметил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

В качестве примера банкир, не называя имен, привел банк, владелец которого располагал учреждениями в Украине и Беларуси, и при этом украинский банк испытывал проблемы с ликвидностью в течение 9 месяцев, а регулятор закрывал на это глаза и продолжал оказывать ему поддержку, но в итоге все равно признал банк неплатежеспособным.

«Это беда, что регулятор признает неплатежеспособным банк, в котором уже нечего продавать. Там уже такая дыра между активами и пассивами, что из Фонда гарантирования вкладов делают похоронную команду», - подчеркнул банкир.

Как сообщал УНИАН, в рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 59 банков, в том числе три банка – «Финансы и Кредит», «Интеграл-Банк» и «Национальные инвестиции» – были переданы в управление Фонда гарантирования на прошлой неделе.

По данным НБУ, на 1 августа лицензию на осуществление банковской деятельности в Украине имели 137 банков, в том числе 126 работающих банков, без учета неплатежеспособных и 1 санационного банка.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.