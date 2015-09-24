В России банки выставили на продажу рекордную сумму "плохих" долгов

Российские банки за январь-сентябрь выставили на продажу плохие розничные кредиты на 245 млрд руб. (рост год к году на 42%), показывает исследование коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн». Первое коллекторское бюро (ПКБ) называет еще большую цифру – 390 млрд руб. против 230 млрд годом ранее. ПКБ учитывает все объявленные тендеры, «Секвойя» – результаты проведенных торгов, пишут «Ведомости».

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Это рекордный рост за последние три года, отмечают аналитики «Секвойи». До конца года сумма может еще вырасти – пик продаж плохих долгов традиционно приходится на IV квартал: под конец года банки чистят портфели. Прогноз «Секвойи» – 440 млрд руб. В этом году среди выставленных на продажу портфелей впервые стала заметна ипотека – 6% против 1% год назад.

Удвоился за год и средний размер продаваемых кредитов, отмечают аналитики «Секвойи»: год назад на должниках висело в среднем по 50 000 руб., а к октябрю – 99 500 руб. Чем больше долг, тем тяжелее работать с должником и добиться полного погашения, отмечает президент «Секвойи» Елена Докучаева.

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Прежде чем продавать портфели, банки несколько раз прогоняют плохие кредиты через коллекторов по агентским схемам. На продажу выставляется практически безнадежный долг – в основном старше двух лет.

Цены на такие долги падают – в III квартале сделки совершались в среднем по 0,5–1% от номинала против 2,5% годом ранее.