Гонтарева обещает полную отмену валютных ограничений к середине 2016 года

Национальный банк Украины ожидает полной отмены административных ограничений на валютном рынке к середине 2016 года, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева сегодня в видеообращении к участникам Одесского финансового форума.

Глава НБУ напомнила, что регулятору пришлось прибегнуть к «драконовским» административным мерам, что успокоить валютный рынок.

«Мы начали уже либерализацию, постепенную отмену наших ограничений, но полную отмену мы готовимся сделать, наверное, к середине следующего года», - сказала она.

По словам Гонтаревой, к середине следующего года НБУ хочет перейти к совершенно новому валютному регулированию.

«Мы ходим выйти после отмены этих ограничений в совершенно новую жизнь – жизнь без Декрета о валютном регулировании, датированного 1993 годом, потому что он устарел еще в 1998 году», - добавила глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.