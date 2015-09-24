Гривня на межбанке укрепилась до 21,45 за доллар

В четверг, 24 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,35/21,45 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9160/24,0260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3210/0,3230 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,4600 грн/долл., к этому часу было заключено 292 сделки на сумму 144,42 млн долл.