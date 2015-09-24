НБУ резко удешевил кредиты для экономики - учетная ставка упала до 22%

Национальный банк Украины с 25 сентября снижает учетную ставку до 22% с 27% годовых, установленных в настоящее время.

Об этом УНИАН сообщили в НБУ со ссылкой на решение правления регулятора от 24 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась в коридоре 21,5-23,5 грн/долл., где удерживается до сегодняшнего дня.

С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27% и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.