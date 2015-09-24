Украина может получить очередной транш МВФ в середине ноября

Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в середине ноября, сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

«2 октября миссия (МВФ) должна уезжать. Думаю, что до этого момента они успеют все сделать. Практически все со стороны правительства и Национального банка выполнено. На подготовку отчета им нужно две-три недели. Для проведения совета директоров – еще три-четыре недели. Потому это середина ноября», - сказала она.

Напомним, очередная миссия МВФ приступила к работе в Украине 22 сентября. Как заявляла накануне прибытия представителей Фонда в Киев министр финансов Украины Наталия Яресько, по итогам этой миссии правительство ожидает, что Украина успешно получит очередной транш кредита МВФ, который будет направлен в золотовалютные резервы НБУ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

До этой программы Украина и МВФ реализовывали двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в рамках этой программы в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.