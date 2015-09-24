Нацбанк: ВВП в этом году упадет на 11,5% при инфляции 45%

Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП Украины по итогам текущего года на 11,5%, годовую инфляцию на уровне 44-45%, сообщил сегодня журналистам замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Мы оцениваем падение ВВП Украины в текущем году на уровне 11,5%», - сказал он.

По словам Сологуба, показатель годовой инфляции, по прогнозам регулятора, будет на уровне 44-45%.

Замглавы НБУ подчеркнул, что такие показатели являются отражением дисбалансов в экономике в первом полугодии, но, начиная с третьего квартала, ситуация в экономике улучшилась, а показатель инфляции демонстрирует устойчивое снижение.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.