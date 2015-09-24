Экономика Украины в третьем квартале выросла на 1%

Реальный ВВП Украины в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1%, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«По оценкам Национального банка, реальный ВВП в июле-сентябре текущего года по сравнению с апрелем-июнем вырос на 1%», - сказала она.

Напомним, Нацбанк прогнозирует падение ВВП Украины по итогам текущего года на 11,5%, годовую инфляцию на уровне 44-45%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.