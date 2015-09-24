Нацбанк: международные резервы Украины превысили $13 миллиардов

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины в настоящее время превышает 13 миллиардов долларов, сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Сейчас наши международные резервы превышают 13 миллиардов долларов США", - сказала она.

Глава НБУ напомнила, что регулятор наращивает резервы как самостоятельно, покупая валюту на рынке, так и за счет поступлений кредитов от Международного валютного фонда и других партнеров.

Читайте такжеГонтарева обещает, что за четыре года в резервах Украины будет $38 миллиардов

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за август выросли на 21,6%, или на 2,2 миллиарда долларов, - до 12,6 миллиарда долларов благодаря получению очередного транша от Международного валютного фонда, а также поступлению средств от других международных кредиторов и ряду валютных операций НБУ.

НБУ в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 миллиардов долларов на конец 2015 года.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 миллиарда долларов, или на 63,1%, - до 7,533 миллиарда долларов на 1 января 2015 года.