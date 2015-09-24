Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2146,4469 (24 сентября – 2157,5129)

100 EUR – 2412,8210 (24 сентября – 2405,6269)

10 RUR – 3,2270 (24 сентября – 3,2669)

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Справка УНИАН, в четверг, 24 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,40/21,55 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1150/24,2820 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3210/0,3240 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,4645 гривни/доллар, к этому часу было заключено 633 сделки на сумму 469,11 миллиона долларов.