России экономически выгоднее согласиться на реструктуризацию своих евробондов, чем доводить дело до суда – эксперт

России экономически более выгодно согласиться на реструктуризацию евробондов на 3 миллиарда долларов, которые были выкуплены правительством Российской Федерации у Украины в декабре 2013 года, чем доводить дело до международного суда.

Такое мнение выразил финансовый аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"Надо понимать, что это судебные процессы проходят, как правило, в течение нескольких лет, и есть практические сложности, чтобы накладывать взыскания на имущество страны за рубежом. Исходя из экономического прагматизма, было бы логично, чтобы Россия в конце концов согласилась на реструктуризацию. Это просто выгоднее по деньгам", - сказал аналитик.

При этом он добавил, что в экономические отношения между Россией и Украиной, по понятным причинам, вмешивается политика, и в этой ситуации не факт, что будет выбрано экономически целесообразное решение.

Тем не менее, Иосуб считает, что, если Россия не пойдет на реструктуризацию, это приведет к многолетним тяжбам в международных юрисдикциях и мгновенно негативного влияния на украинскую экономику не окажет.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 миллиардов долларов. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 миллиарда долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 миллиарда долларов была запланирована на декабрь 2015 года. Однако "российский" долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 миллиарда долларов.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк не раз заявляли, что Российская Федерация как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, чем те, что согласованы с Комитетом кредиторов.