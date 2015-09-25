ЦБ Китая заявляет, что девальвация юаня носит временный характер

Девальвация юаня и отток капиталов имеют временные характер, заявил в пятницу представитель Народного банка Китая, добавив, что реформа валютного курса была начата вовремя, сообщает Прайм.

Отмечается, что Шен Сунчэн, глава управления статистики Народного банка Китая, сказал, что сильное дальнейшее падение юаня маловероятно, учитывая относительно высокие темпы роста экономики страны, большое положительное сальдо текущего счета платежного баланса и довольно высокие процентные ставки.

Он также сказал, что реформа валютного курса была начата в удачное время, когда процентные ставки в Китае снижались, что могло ограничить влияние девальвации на экономику страны.

"Центральный банк Китая в августе принял неожиданное решение о девальвации юаня примерно на 2%. Он также разрешил рынку играть более существенную роль в определении стоимости юаня. Это привело к колебаниям рынков как в Китае, так и по всему миру, падению котировок акций и снижению цен на сырьевые товары", - говорится в сообщении.

Шен Сунчэн заявил, что волатильность на финансовом рынке не должна мешать осуществлению реформирования финансовой системы Китая. Он отметил, что финансовый контроль обычно приводит к активизации спекулятивных операций на фондовых рынках, чем и объясняется возникновение волатильности.

Читайте такжеКитай изменит метод калькуляции ВВП

По мнению представителя центрального банка Китая, причиной волатильности также стали недостаточно согласованные действия в отношении проведения реформ, поскольку реформа валютного курса и счета капитала осуществляется довольно медленно по сравнению с либерализацией процентных ставок.