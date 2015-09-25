Нацбанк снова снизил стоимость денег в Украине

Национальный банк Украины с 25 сентября вслед за снижением учетной ставки на 5 п.п. снизил ставку однодневного рефинансирования для банков также на 5 п.п., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, с 25 сентября ставка НБУ по кредитам рефинансирования "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 24% с 29% годовых.

Ставки по привлечению ресурсов у банков остаются на неизменном уровне. В частности, по однодневным депозитным сертификатам установлена ставка на уровне 18% годовых, по сертификатам на 7 дней – 19%, на 14 дней – 20%.

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Как сообщал УНИАН, с 25 сентября НБУ снизил учетную ставку до 22% с 27% годовых, действующих с 28 августа, и анонсировал дальнейшее снижение учетной ставки при сохранении положительных тенденций на рынке, чтобы уровень учетной ставки соответствовал уровню прогнозируемой инфляции.

С 4 марта 2015 года регулятор повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее, для стабилизации валютного рынка и остановки стремительной девальвации гривни.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась в коридоре 21-23 гривни/доллар, где удерживается до сегодняшнего дня.