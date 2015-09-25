Украина ожидает заявки кредиторов для участия в обмене евробондов до 12 октября – Минфин

Кабинет министров Украины обнародовал меморандум об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций и предложил держателям долговых бумаг до 12 октября подать заявки на участие в собрании по обмену этих бумаг на новые.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, проведение собрания ожидается 14 октября. При этом в сообщении отмечается, что Украина оставляет за собой право продлить срок принятия заявок, перенести собрание на более позднюю дату и/или созвать дополнительное собрание.

Также сообщается, что в случае одобрения кредиторами предложения обмена на собрании 14 октября обмен старых облигаций на новые и государственные деривативы планируется завершить до 27 октября.

"Поддержка собственников еврооблигаций предложенного обмена позволит реализовать соглашение по реструктуризации долга, достигнутое в конце августа с нашими крупнейшими кредиторами. Как отмечали ранее президент и премьер-министр Украины и как четко указывается в документах о предложении обмена, одному кредитору не будут предложены более выгодные условия, чем те, что предлагаются в этом предложении обмена", - приводятся в сообщении слова министра финансов Украины Наталии Яресько.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года.

Для завершения реструктуризации правительство временно приостановило выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.