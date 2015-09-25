Кремль раздумывает над созданием антикризисного резерва на "непредвиденные расходы"

Правительство РФ обсуждает создание антикризисного резерва в рамках бюджета на 2016 год, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

"Мы сейчас обсуждаем создание финансового резерва для антикризиса", — сказал источник, уточнив, что речь об организации некой финансовой "подушки безопасности", которую правительство может использовать на непредвиденные расходы.

Читайте такжеКремль признал, что российская экономика "лежит на дне""Решение еще не принято. Но входить в 2016 год без какой-то подушки безопасности, оставлять правительство без какого-то маневренного резерва — невозможно. Раньше у нас были условно распределённые расходы, но сейчас их не будет", — пояснил источник.

Объем антикризисного фонда правительства РФ на 2015 год с учетом средств, выделенных АСВ на докапитализацию банков, составил свыше 2 триллионов рублей, из этих средств была оказана поддержка большинству отраслей экономики РФ.

Предполагалось, что в 2016 году в роли такого резерва могут выступить так называемые условно утвержденные расходы бюджета — это 2,5% от общего объема расходов, однако летом было принято решение их сократить.