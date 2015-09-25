В следующем году ВСУ получат на вещевое обеспечение 4,5 миллиарда

В следующем году Вооруженные Силы Украины получат на вещевое обеспечение 4,5 миллиарда гривень.

Об этом на брифинге заявила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

"Это позволит полностью обеспечить военнослужащих ВСУ полевой формой и средствами защиты, а также на 85% - военным снаряжением", - отметила пресс-секретарь.

Она также добавила, что на эти средства планируется приобрести 65 тысяч комплектов бронежилетов, 60 тысяч пулезащитных шлемов, более 200 тысяч комплектов полевой формы, 59,5 тысяч комплектов снаряжения, 50 тысяч комплектов средств защиты, 35 тысяч комплектов постельных принадлежностей и 56 тысяч комплектов спальных мешков.

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Как сообщал УНИАН, в бюджете Украины на 2015 год по сравнению с 2014 годом финансирование армии было увеличено почти вдвое - до 45 миллиардов гривень, из которых, по словам руководства Минобороны, 14 миллиардов гривень будет отправлено на развитие вооружения.