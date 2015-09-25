Отток капитала из Китая в августе побил все рекорды

Отток капитала из Китая в августе достиг исторической рекордно высокой отметки в 141,66 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

Аналитики связывают такой показатель с девальвацией юаня. В частности, Народный банк Китая в августе многократно понижал справочный курс юаня к доллару, а затем установил средний обменный курс национальной валюты на уровне 6,3969 за доллар (в начале августа доллар стоил около 6,21 юаня).

"Текущий отток капитала является всего лишь временной реакцией рынка, - считает глава статистического и аналитического департамента Народного банка Китая Шен Сонгчен (Sheng Songcheng). - Замедление роста экономики, повышение уровня долга и резкие колебания на биржах вызывают краткосрочную панику среди инвесторов".

Читайте такжеНа фондовом рынке Китая очередной обвал - индекс ChiNext рухнул на 7,5%

Кроме того, эксперт выразил мнение о том, что ослабление юаня также является краткосрочным и не будет продолжаться в течение длительного времени.