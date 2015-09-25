Нацбанк хочет упростить работу иностранных инвесторов в Украине

Такими планами регулятора поделился заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе Одесского финансового форума.

"Это два проекта, они достаточно глобальные. Первый проект – это проект по реформированию валютного законодательства, что также имеет прямую связь с развитием рынка капитала", - сказал Чурий и пояснил, что в рамках этого проекта предусмотрена либерализация валютного рынка и построение его по новой модели, включая упрощение расчетов по экспортно-импортным операциям и прямым инвестициям, чтобы привлечь новые средства, в то время как к портфельным инвестициям и операциям населения с валютой регулятор пока относится осторожно.

"Что касается второго проекта, который мы сейчас инициируем, этот проект связан с открытием счета глобального депозитария в депозитарии центрального банка Украины (НБУ). Почему мы говорим об открытии счета именно в депозитарии центрального банка Украины? В первую очередь потому, что Национальный банк обслуживает государственные ценные бумаги, и на сегодня мы видим такую ситуацию, что единственные ценные бумаги на ближайшие годы, которые могут быть интересны иностранным инвесторам, это только государственные ценные бумаги, государственный долг", - пояснил он.

По словам Чурия, преимуществами при работе через глобальный депозитарий будет снижение риска инвестиций для инвестора, который, покупая ценные бумаги Украины, вынужден использовать счет локального (украинского) хранителя ценных бумаг, и кроме риска самого инструмента несет риск хранителя, что повышает стоимость инструмента. Преимущества работы через глобальный депозитарий для Украины, как отметил замглавы НБУ, состоят в том, что это позволит вести работу с более широким кругом инвесторов, повысить оперативность купли-продажи ценных бумаг и также снизить риск таких операций, а в конечном итоге привлечь в нашу страну новых инвесторов.

При этом Чурий предупредил, что процесс открытия счета глобального депозитария длительный, приведя в пример Грузию и Армению, где это заняло около 3 лет, и Россию, где этот процесс длился 7-8 лет, что вызвано не только техническими сложностями, но и неготовностью рынка к таким изменениям.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в прошлом году рассматривал вариант создания мегарегулятора на базе Национального банка, чтобы Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку реорганизовались в департаменты в структуре НБУ.

В этой связи Министерство финансов в прошлом году предлагало создать Нацкомиссию по финансовому надзору на базе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и ликвидировать Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, чтобы оптимизировать количество государственных контрольно-надзорных органов и сократить расходы на их содержание.

Подготовка законопроекта о распределении полномочий между Нацкомиссией по регулированию рынка финансовых услуг, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком и его рассмотрение парламентом ожидается в конце 2015 - начале 2016 года. В рамках этого проекта фонды совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды, а также Аграрная биржа будут переданы НКЦБФР, в то время как страховой рынок, ломбарды, кредитные союзы, лизинговые и факторинговые компании будут переданы НБУ.