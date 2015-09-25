Федрезерв США готов повысить процентные ставки уже в этом году

Федеральная резервная система США готова повысить процентные ставки уже в этом году, заявила председатель ФРС США Джанет Йеллен, передает Reuters.

Ее комментарии были неожиданными для некоторых инвесторов, решивших, что если ФРС не подняла ставки на прошлой неделе, она уже не сделает этого в текущем году. Накануне совещания центробанка в прошлый четверг большинство экономистов прогнозировали, что повышение ставок будет отложено до декабря с учетом нестабильности на финансовых рынках и опасений за экономику Китая, а после совещания появились прогнозы, что ставки останутся близкими к нулю до марта будущего года.

Читайте такжеМировой объем выпуска долгосрочных облигаций достиг рекордных $253 миллиардовЙеллен, однако, сказала, что ставки, вероятно, будут повышены в этом году при условии роста занятости и стабильной инфляции в США.

"Большинство участников FOMC (Комитета по работе на открытых рынках), включая меня, в настоящее время предполагают, что соблюдение этих условий, скорее всего, повлечет первое повышение ставок по федеральным фондам позднее в этом году с дальнейшим постепенным повышением", - сообщила она.

Предпочитаемый ФРС показатель инфляции - личные потребительские расходы - должен в 2016 году вырасти до 1,5 процента с нынешних 1,2 процента, сказала Йеллен, "если не будет дальнейшего значительного падения цен на нефть и заметного роста курса доллара".

У центробанка остается две возможности повысить ставки в этом году - на заседаниях Комитета по работе на открытых рынках в октябре или декабре.

Как сообщал УНИАН, ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.