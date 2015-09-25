Европа напомнила России о выплатах по делу ЮКОСа: Кремль это делать не планирует

Комитет министров Совета Европы выразил серьезную обеспокоенность тем, что российские власти так и не представили в установленный срок план исполнения решения Европейского суда по правам человека о выплате компенсации в 1,866 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС, пишут "Ведомости" со ссылкой на резолюцию, принятую по итогам прошедшего 22–24 сентября заседания, и заявления представителя СЕ.

Читайте такжеМИД Украины: постановление КС РФ о применимости решений ЕСПЧ - удар по системе защиты прав человекаПредоставить план, уточняющий сроки и порядок выплат, Россия должна была еще 15 июня, но она лишь известила о том, что вопрос о правомерности таких выплат поставлен перед Конституционным судом. К обсуждению этого вопроса Комитет министров планирует вернуться на очередной сессии, которая пройдет в марте 2016 г. Там настоятельно призывают российские власти представить план без дальнейших задержек. «Когда резолюция появится в официальном доступе, мы с ней ознакомимся и сформируем свою точку зрения по поставленным вопросам, – сказал «Ведомостям» руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров. – При этом мы будем исходить из положений, определенных Конституционным судом, и действовать в рамках национального законодательства».

В июле Конституционный суд постановил, что Россия может в порядке исключения отступить от взятого на себя обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, когда такое отступление является единственным способом соблюсти требования Конституции. Президент или правительство – если сочтут, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции, – вправе обратиться в суд с вопросом, можно ли исполнить решение и как именно. Если суд придет к выводу, что это не может быть сделано в силу противоречия Конституции, то такое решение не подлежит исполнению. В базе данных Конституционного суда, которая содержит сведения о поступивших обращениях, отсутствуют какие-либо данные о находящихся на рассмотрении суда обращениях от президента, правительства или Минюста.

В теории международного права решения ЕСПЧ являются обязательными к исполнению.