В Украине снизилась безработица

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в первом полугодии текущего года снизился до 9,2% по сравнению с 10% по итогам первого квартала текущего года. В то же время, как отмечается в сообщении Государственной службы статистики Украины, по сравнению с первым полугодием 2014 года, показатель безработицы незначительно вырос – на 0,2%. Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.

В региональном разрезе показатели безработицы выше среднего по Украине зафиксированы в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. Однако наиболее значительный показатель безработицы в первом полугодии зафиксирован в Донецкой и Луганской областях – 14,1% и 16,6% соответственно. Причем по сравнению с 1 кварталом года эти показатели выросли на 0,5% и 1% соответственно. В остальных регионах уровень безработицы снижался. Наиболее низкие показатели безработицы – в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях – не более 7%.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составлял 9,7%. До конца года, по ранее оглашенным прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, безработица в Украине вырастет до 11,5%. По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы, либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.