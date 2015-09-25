У Яресько решили пока не занимать деньги на внутреннем рынке

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До конца 2015 года Минфин не планирует выходить на рынок государственных ценных бумаг
Министерство финансов Украины не планирует выходить на рынок государственных ценных бумаг с размещением облигаций внутреннего госзайма до конца 2015 года, заявил заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев в ходе Одесского финансового форума.
«Реалии таковы, что до конца 2015 года Министерство финансов не предполагает выхода на рынки гривневых ценных бумаг», - сказал Шевалев, аргументируя это высокими остатками на едином счете Госказначейства и на валютных счетах правительства.
Что касается размещения валютных ОВГЗ, то по словам Шевалева, это возможно только в случае крайней необходимости для наполнения золотовалютных резервов Национального банка. «Наша ликвидная позиция такова, что нам их выпуск не интересен. Это тот инструментарий, который есть в руках у правительства, чтобы подставить плечо Нацбанку и поднять эту планку», - пояснил он.
В отношении планов по выпуску ОВГЗ на 2016 год Шевалев сообщил, что они зависят от успешности политики НБУ и выполнения доходной части госбюджета. «С начала 2016 года в зависимости от того, как мы будем проходить отопительный сезон и как будет выглядеть наш бюджет в рамках этого отопительного сезона, я думаю, мы будем готовы возвращаться к вопросу выпуска каких-то государственных бумаг к концу первого квартала 2016 года», - добавил он.
Шевалев отметил, что в этом году Минфин помимо докапитализаци госбанков, НАК «Нафтогаз Украины» и кредитования Фонда гарантирования практически не выпускал ОВГЗ, выходя на рынок преимущественно с размещением долларовых бумаг, в связи с чем на рынке есть значительный отложенный спрос.
В то же время, он напомнил о перспективах выпуска гривневых облигаций международными финансовыми организациями, к примеру, Европейским банком реконструкции и развития.
Как сообщал УНИАН, Минфин в августе не проводил аукционы по размещению ОВГЗ. С начала года в госбюджет от продажи ОВГЗ поступило 10 млрд грн и 640 млн долл. Для увеличения уставных капиталов госбанков и госпредприятий, а также для кредитования Фонда гарантирования Минфин с начала года выпустил ОВГЗ на общую сумму 53,5 млрд грн.
По состоянию на 23 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 489,132 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 365,054 млрд грн или 75% их общего объема.