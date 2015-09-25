Вкладчикам неплатежеспособного банка Жеваго выплатят 10,5 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предварительно оценивает объём возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит", в котором с 18 сентября работает временная администрация, в 10,480 миллиарда гривень.

"Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена фондом, на 18 сентября 2015 года по данным отчетности составляла 10 479 698 273 гривни", - сообщается на сайте фонда.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и кредит" плана капитализации в рамках согласованной с регулятором программы финансового оздоровления банка от 25 мая.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что регулятор признает банк "Финансы и кредит" неплатежеспособным в случае невыполнения утвержденного планадокапитализации до конца лета.

Банк "Финансы и кредит" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка "Финансы и кредит" приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 миллиарда гривень, или на 46,4%, - до 7,888 миллиарда гривень. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 миллиона гривень в марте и на 1,972 миллиарда гривень в июне.