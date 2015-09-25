Кабмин готовит дополнительные санкции против российских компаний
16 сентября президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Кабинет министров Украины готовит проект решения о введении дополнительных санкций в отношении российских компаний. Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства в Twitter.
"Сейчас принимаем решение о введении дополнительных санкций против российских компаний. Подробности позже", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
Зараз приймаємо рішення щодо введення додаткових санкцій проти російських компаній. Подробиці згодом.
— Кабмін України (@Kabmin_UA) September 25, 2015