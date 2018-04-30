Подали народу на пропитание

В условиях непрекращающийся войны с Россией и невиданного падения экономики власть решила повысить социальные выплаты. Так, с 1 сентября минимальная заработная плата увеличится на 160 грн - до 1378 грн, а минимальная пенсия - на 125 грн, до 1074 грн. В целом повышение соцстандартов коснется 12 млн граждан, среди которых 7,5 млн - пенсионеры.

Необходимость проиндексировать соцстандарты в условиях резкого падения доходов и высокой инфляции назрела давно. Вместе с тем, популистская мера правительства не сможет компенсировать обесценивание доходов украинцев.

По данным Госстата, реальные доходы граждан в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 23,5%. Кроме того, осенью прогнозируется очередной всплеск инфляции из-за очередного этапа повышения тарифов и сезонного снижения предложения продовольствия на рынке.

«Уровень заработных плат повышается на 15%, пенсий - на 13%, Темп инфляции по данным статистики в прошлом году был порядка 24%, сейчас, за 8 месяцев 2015 года, - около 40%. Понятно, что обесценивание доходов выходит больше, чем это повышение… Это - не компенсация, но чем богаты», - отмечает экономический эксперт Ярослав Жалило.

Перетасовка доходов

На индексацию соцстандартов правительство выделит из госбюджета порядка 10 млрд грн, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, повышение стало возможно, благодаря сэкономленным за счет реструктуризации госдолга средствам, стабилизации финансово-экономического сектора и, как следствие, росту доходов.

«По итогам 8 месяцев 2015 года наблюдается перевыполнение доходной части общего фонда государственного бюджета на 24,6 млрд грн, в том числе за счет средств от продажи 3G-лицензий на 8,8 млрд грн», - говорится в пояснительной записке к закону о соответствующих изменениях в госбюджете.

Но, по мнению экспертов, у кабминовской инициативы больше прослеживается политический мотив, нежели реальные факты восстановления экономики.

«Выборы у нас через месяц. Власть традиционно делает одно и тоже. За пару месяцев до выборов поднимает социальные выплаты, потому что без этого им не удержаться на месте и не получить большинство голосов», - считает президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Эксперты менее оптимистичны в анализе показателей главного финансового плана страны и считают, что причины, вызвавшие рост, временные. Львиная часть увеличения доходов - результат инфляции/девальвации, что позволило поднять доходы за счет НДС, акцизов и ввозных пошлин. Кроме того, свою лепту внес Национальный банк, перечислив часть своего эмиссионного дохода. А также помогли новые налоги и сборы, введенные в этом году.

«Эта «роскошь» избыточных средств состоит из таких доходов, как дополнительный импортный сбор», - говорится в аналитическом отчете Case Ukraine в рамках проекта «Цена государства: популярная экономика».

Дополнительный импортный сбор в размере от 5 до 10% был введен на импортные товары в начале года с целью отсечь дополнительный импорт и стабилизировать национальную валюту. По результатам 7 месяцев, доходы от импортных пошлин составили 19,7 млрд грн, при этом основной рост на 11,5 млрд грн был обеспечен за счет дополнительного импортного сбора.

«Фактически дополнительный импортный сбор - это и есть тот избыток, который так щедро подарили на минимальные зарплаты и пенсии», - отмечают аналитики Case Ukraine.

С 1 января 2016 года дополнительный импортный сбор будет отменен, а потенциал инфляционного роста доходов рано или поздно будет вычерпан. Социальные обязательства при этом останутся уже на новом уровне, что значительно усложнит правительству выполнение задачи по сокращению дефицита госбюджета, которую ставят перед ним международные финансовые организации. Следовательно, правительству нужно будет искать новые источники финансирования соцвыплат.

Налоги будут расти

Министерство финансов также задается этим вопросом и, судя по отсутствию проекта госбюджета на следующий год, ответ пока не найден. Эксперты отмечают, что инструментарий у ведомства не велик, и что за повышение соцстандартов в следующем году придется платить более высокими налогами, дополнительным сборами и повышением акцизов.

«Где брать эти компенсаторы? Этот дискурс ведет Министерство финансов и ГФС. То есть, если вы хотите большие зарплаты – нужны большие налоги. Но все эти давления влияют на одно – экономика начинает падать еще быстрее. И мы видим прогнозы международных организаций, которые все ухудшаются и ухудшаются. При таких падениях собирать какие-то деньги в бюджет - нереально», - отмечает Козак.

«Парадигма: для того, чтобы больше собирать денег, необходимо большее налоговое давление, – не правильная», - добавляет он.

Повышение налогов, тем более в условиях кризиса, наоборот, ухудшит условия для самостоятельного заработка для активных и предприимчивых граждан. Такую закономерность подтверждает и кривая Лаффера, согласно которой в экономике, находящейся на втором витке падения, увеличение налогов приведет исключительно к уменьшению поступлений в бюджет.

«В этом контексте снижение налоговой нагрузки является ключевым. Именно на это (снижение налогов), а не на очередные популистские 160 грн надбавки, и нужно было тратить временные миллиарды гривен», - подчеркивается в отчете Case Ukraine.

По мнению исполнительного директора организации Дмитрия Боярчука, кроме поднятия налогов, правительству придется идти на урезание и замораживание расходов.

«Нужно социалку замораживать - образование, здравоохранение. Выборов в следующем году не будет. Так что, может, нынешнее повышение социалки будет последним», - считает Боярчук.

Повышение vs рост экономики

В случае, если частный бизнес не будет развиваться, а экономика — расти, то все повышенные выплаты будут "проедаться”.

«Малообеспеченные слои населения имеют определенную структуру потребления. И если мы даже в денежной форме предоставляем им помощь, то она гарантированно не идет на какие-то «горячие» рынки, не разогревает рынок жилья и валюты. Она идет на рынок ежедневного потребления», - подчеркивает Жалило.

То есть, без роста реальной экономики увеличение свободных денег в обращении спровоцирует рост инфляции. Причем, если в странах со стабильной экономикой небольшой рост инфляции в 3-5% будет дополнительным катализатором для роста экономики, то в Украине, где инфляция на сегодняшний день уже составляет почти 50%, рост на еще плюс пять процентов будет иметь негативный эффект.

«Хотя такое повышение воспринимается положительно, мы считаем данный шаг преждевременным. Конечно, стремительная девальвация гривни значительно обесценила доходы населения. Однако раздача временных инфляционных доходов не несет улучшение материального положения украинцев и одновременно приучает к мысли, что кто-то (правительство, государство) должен обеспечивать им желаемое благосостояние», - считают экономисты Case Ukraine.

С экономической точки зрения, 10 млрд грн можно было направить на погашение дефицита госбюджета или финансирование каких-то государственных проектов, в частности, на строительство дорог и создание новых предприятий. Такие действия в перспективе точно подтолкнули экономику к росту и дали бы правительству действительно не эмиссионный ресурс для повышения уровня жизни украинцев.

Ксения Обуховская (УНИАН)