Украина запретила российским компаниям участвовать в гостендерах

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк в ходе совещания в правительстве.

«К органам исполнительной власти есть четкое требование – тем компаниям, к которым применены санкции, запретить участие в государственных закупках, чтобы они не имели доступа к бюджетному ресурсу страны», - цитирует пресс-служба Яценюка.

Глава правительства также напомнил, что необходимо обратить внимание и на введение персональных санкций. «Кабмин настаивает на введении всех санкций, определенных СНБОУ, - отметил он. – Ответственность за введение санкций персонально лежит на руководителях центральных органов исполнительной власти и директорах государственных предприятий. Руководители должны обеспечить стопроцентное выполнение решения СНБО».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

При этом Кабмин уже принял решение запретить использование российского программного обеспечения, а также полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину. Также запрещены транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.