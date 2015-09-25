Экономика США во втором квартале выросла на 3,9%

Реальный рост ВВП США во втором квартале 2015 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, передает Прайм.

По первой оценке, ВВП вырос на 2,3%, согласно второй оценке - на 3,7% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные порталом Dailyfx.com, ожидали, что по третьей оценке показатель сохранится на отметке 3,7%. В первом квартале 2015 года показатель продемонстрировал рост на 0,6%.

Реальный рост потребительских расходов ускорился до 3,6%. По первой оценке показатель составлял 2,9%, а по второй - 3,1%. В первом квартале показатель достигал значения в 1,8%.

Первая оценка по ВВП страны за третий квартал 2015 года будет опубликована 29 октября.

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ВВП (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад по квартальному ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.