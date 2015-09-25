Гривня уходит на выходные с курсом 21,85 за доллар

В пятницу, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,70/21,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1800/24,3470 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3330 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6160 грн/долл., к этому часу заключены 563 сделки на сумму 393,21 млн долл.