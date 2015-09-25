Задолженность по зарплатам в Украине превысила 2 миллиарда гривень

Задолженность по выплате заработной платы штатным работникам в Украине в августе выросла на 2% по сравнению с июлем и превысила 2 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, при общем объеме долгов в 2,004 млрд грн, долг экономически активных предприятий составил порядка 1,5 млрд грн. Общий долг промышленных предприятий составил 1,4 млрд грн. Причем более половины этой задолженности сформировали предприятия добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности.

В региональном разрезе, четверть долгов – более 500 млн грн приходится на Луганскую область. Предприятия Донецкой области накопили 386 млн грн долгов.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в июле выросла на 2,5% по сравнению с июнем и составила 1,96 млрд грн.