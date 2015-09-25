Украина применила санкции к операторам лотерей "МСЛ" и "Патриот"

Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине - «МСЛ» и «Патриот».

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября, введенное в действие указом Президента Украины от 16 сентября.

По информации Минфина, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций.

Напомним, в середине прошлого года Министерство финансов назвало незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине - «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвало граждан бойкотировать эти лотереи.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.